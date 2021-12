Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen/Lkrs. Tuttlingen) - Fahrradfahrer nach Unfall flüchtig - Zeugen gesucht (04.12.2021)

(Tuttlingen/Lkrs. Tuttlingen) (ots)

Am Samstag, 04.12.2021, ist es um 12.30 Uhr auf dem Parkplatz des Kauflands in der Stockacher Straße Tuttlingen zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer gekommen. Der 52 Jahre alte Pkw-Fahrer musste in der letzten Parkreihe vor der Stockacher Straße verkehrsbedingt halten. Ein Radfahrer übersah den VW Golf und fuhr in dessen Beifahrerseite. Der Fahrradfahrer stürzte und entfernte sich anschließend mit seinem Fahrrad unerkannt in Richtung Stadtmitte. Er trug dunkle Kleidung und eine dunkle Pudelmütze. Sein Fahrrad war ebenfalls dunkel. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 2.500 EUR. Hinweise bitte an das Polizeirevier in Tuttlingen unter der Rufnummer 07461/941185 (AM/FH).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell