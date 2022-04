Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Untermünkheim: Verkehrsunfall

Am Donnerstagvormittag gegen 09:50 Uhr wollte ein 45-jähriger Lkw-Fahrer vom Autobahnzubringer auf die K2576 einfahren. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 69-jährigen Audi-Fahrer, welcher auf der K2576 in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs war. Es kam bei niedriger Geschwindigkeit zum Zusammenstoß, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro entstand.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 07:45 Uhr und 16:10 Uhr einen im Bonatzweg am Straßenrand geparkten Toyota. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

