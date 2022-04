Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Westhausen: Großer Schaden bei Brand im Industriegebiet

Aalen (ots)

Am Freitagmorgen um kurz vor 7 Uhr wurden die Rettungsleitstelle und das Polizeipräsidium Aalen wegen eines Brandes in der Robert-Bosch-Straße alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine etwa 600m² große Halle, in welcher mehrere Firmen untergebracht sind, in Vollbrand stand.

Die Feuerwehren aus Aalen, Wasseralfingen, Westhausen, Rainau, Lauchheim und Lippach kamen mit 23 Fahrzeugen und 98 Wehrleuten vor Ort und bekämpften das Feuer. Hierbei konnten sie verhindern, dass das Feuer auf benachbarte Gebäude übergreift.

Nachdem in der Firmenräumlichkeit auch eine Vielzahl von Akkus gelagert sind, wurde durch die Feuerwehr zunächst vorsichtshalber eine Warnung herausgegeben. Zwischenzeitlich konnte aufgrund durchgeführter Messungen jedoch festgestellt werden, dass keine giftigen Dämpfe freigesetzt wurden. Zum Zeitpunkt 11:30 Uhr dauern die Löscharbeiten noch an. Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar. Der entstandene Schaden wird nach ersten Einschätzungen vermutlich im Millionenbereich liegen. Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen vor Ort, musste jedoch zumindest bislang nicht tätig werden, da niemand verletzt wurde.

Für die Löscharbeiten wurde die B29 bis etwa 10:15 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt.

