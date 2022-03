Schramberg-Sulgen (ots) - Die Polizei Schramberg hat am frühen Freitagmorgen zwei Verdächtige festgenommen, die in einer Bankfiliale in der Gartenstraße eingebrochen sind und sich dort im Innern an Schränken und Behältnissen sowie am Geldautomaten zu schaffen machten. Anwohner hatten die beiden 17 und 26-Jährigen kurz nach 4 Uhr bemerkt und die Polizei gerufen. ...

