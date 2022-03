Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schura - Spaichingen, K5913, Lkr. Tuttlingen) Polizei bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht (04.03.2022)

Schura - Spaichingen, K5913, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einer Unfallflucht, die sich am frühen Freitagmorgen, gegen 06.10 Uhr, zwischen Schura und Spaichingen auf der Kreisstraße 5913 ereignet hat, bittet die Polizei Spaichingen um sachdienliche Hinweise zum Verursacher. Zur genannten Zeit war ein derzeit noch unbekannter Autofahrer zwischen zwei anderen Autos von Schura in Richtung Spaichingen unterwegs, als der Unbekannte im Kurvenbereich der K 5913 zu weit nach links kam und dort einen entgegenkommenden Renault Megane streifte. Bei dem Streifvorgang ging unter anderem der Außenspiegel des Renaults zu Bruch. An dem Renault Megane entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.000 Euro. Ohne anzuhalten oder sich sonst um den verursachten Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte zwischen den beiden anderen Autos seine Fahrt in Richtung Spaichingen fort. Personen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, insbesondere die beiden anderen Autofahrer, die am frühen Freitagmorgen vor beziehungsweise hinter dem Unfallverursacher in Richtung Spaichingen unterwegs waren, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen (07424 9318-0) in Verbindung zu setzen.

