Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Polizei ertappt Täter in Bankfiliale

Schramberg-Sulgen (ots)

Die Polizei Schramberg hat am frühen Freitagmorgen zwei Verdächtige festgenommen, die in einer Bankfiliale in der Gartenstraße eingebrochen sind und sich dort im Innern an Schränken und Behältnissen sowie am Geldautomaten zu schaffen machten. Anwohner hatten die beiden 17 und 26-Jährigen kurz nach 4 Uhr bemerkt und die Polizei gerufen. Diese hat sofort das Gebäude umstellt und wenig später die beiden jungen Männer auch widerstandslos festnehmen können. Spuren führten in eine Wohnung im Nachbargebäude, in der am Morgen vier weitere Männer angetroffen wurden. Sie und die Wohnung wurden nach Beweismitteln auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ebenfalls durchsucht. Bei den beiden bereits polizeibekannten Verdächtigen wurden Bankunterlagen von der Bank und geringe Mengen Betäubungsmittel sichergestellt. Aufgrund der umfangreichen Spurenlage wurden auch Kriminaltechniker angefordert. Sie übernahmen die Spurensicherung und die Untersuchung des Tatortes. Wie bisher festgestellt, wurde am Inventar in der Geschäftsstelle erheblicher Schaden verursacht. Auch wurden Türen und Einrichtungen beschädigt, wodurch sich einer der Täter verletzt haben dürfte. Diese agierten nach Einschätzung der Ermittler unprofessionell. Ein Versuch, einen Geldautomaten mit Schere und Gabel zu öffnen, misslang. Der Automat wurde aber dadurch beschädigt und außer Betrieb gesetzt. Ob überhaupt etwas oder was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Männer befinden sich nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freiem Fuß. Weitere Ermittlungen in dem Fall folgen noch. Die Polizei schließt ein Zusammenhang mit weiteren Einbrüchen in Bankfilialen in der Region derzeit aus.

