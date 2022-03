Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbruch in Fakultätsbereich der Hochschule Konstanz (03./04.03.2022)

Konstanz (ots)

Bargeld in noch nicht bekannter Höhe erbeutete ein Unbekannter, der im Zeitraum von Donnerstag, 18.30 Uhr, bis Freitag, 07.30 Uhr, in Büroräume der Hochschule Konstanz (HTWG) in der Alfred-Wachtel-Straße eingebrochen ist. Durch eine unverschlossene Tür gelang der Täter zunächst ins Gebäude. Im Obergeschoss brach er eine abgeschlossene Tür zum Sekretariat auf und nahm dort aufgefundenes Bargeld aus einer Kaffeekasse an sich. Personen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Hochschule wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, unter 07531 995-0, in Verbindung zu setzen.

