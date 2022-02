Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischer Erpressung in Wilhelmshaven (mit Bildern)

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Wilhelmshaven (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am 04.02.2022 eine räuberische Erpressung in Wilhelmshaven. Hier geht es zur Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5138673 Demnach betrat eine männliche Person gegen 02.43 Uhr eine Tankstelle in der Preußenstraße Ecke Klinkerstraße, in der sich zu diesem Zeitpunkt die 56-jährige Kassiererin und zwei Kunden aufhielten. Der Täter begab sich zur Kassiererin, forderte die Herausgabe von Geldscheinen und Münzgeld und verließ nach Erhalt von 300 Euro Bargeld den Verkaufsraum. Letztlich entfernte sich der Täter fußläufig von der tatbetroffenen Tankstelle und flüchtete in nördliche Richtung. Zur Täterbeschreibung können folgende Angaben gemacht werden: - ca. 30-35 Jahre alt - ca. 180 bis 185 cm groß - kräftige Statur - Bekleidung = Dunkle Cap, dunkle Mund-Nasen-Bedeckung, silberne Jacke, dunkle Hose, dunkle Schuhe - besondere Merkmale = Markante silbern-glänzende Jacke Im Zuge der Ermittlungen wendet sich die Polizei nun im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung mit Bildmaterial an die Bevölkerung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell