Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Schortens - Polizei sucht Zeugen

Schortens (ots)

Am 15.02.2022 touchierte ein unbekannter Verursacher in der Zeit von 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr in der Leinestraße in Höhe der Hausnummer 23 einen dortigen Gartenzaun, wobei zwei Zaunelemente sowie zwei Holzpfosten beschädigt wurden.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein Auslieferungsfahrzeug gehandelt haben.

Weitere Hinweise liegen nicht vor, so dass sich die Polizei an die Bevölkerung wendet:

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Schortens unter der Rufnummer 04461 9849322 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell