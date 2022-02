Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Handtaschenraub in Wilhelmshaven - Polizei sucht Passanten, die dem Opfer halfen, sowie weitere Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitag erhielt die Polizei gegen 08.20 Uhr Kenntnis von einem versuchten Handtaschenraub, der sich unmittelbar zuvor gegen 08.02 Uhr in der Eberstraße in Wilhelmshaven ereignet haben soll. Nach Aussagen des 23-jährigen Opfers war es auf dem Weg vom Bahnhof zur Arbeitsstätte, als ihr zwischen den Hausnummern 84 und 86 zwei männliche Personen begegnet seien. Die Männer hätten gemeinschaftlich versucht, ihr die Handtasche zu entreißen. Daraufhin habe das Opfer angefangen laut zu schreien, so dass Passanten auf die Situation aufmerksam geworden und zur Hilfe geeilt seien. Die unbekannten Täter flüchteten und das Opfer, das unverletzt blieb, sei von den namentlich unbekannten Passanten zu einer dortigen Praxis begleitet worden. Laut Angaben des Opfers können beide Täter wie folgt beschrieben werden: Täter 1 - schwarzer Bart - dunkle Haare - schwarze Regenjacke - schwarze Cap - dunkle Stoffhose - ca. 180 cm groß - auffallend dünne Statur Täter 2 - dunkle Haare - schwarze Jacke - dunkle Stoffhose - schwarze Cap - ca. 180 cm groß - ebenfalls auffallend dünne Statur Die Polizei bittet die Passanten, die dem Opfer zu Hilfe eilten, sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell