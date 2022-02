Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Schortens - Vierjähriger überquert die Straße und wird von einem Pkw erfasst, erlitt dabei jedoch nur leichte Verletzungen

Schortens (ots)

Am Montag, 14.02.2022, überquerte ein vierjähriges Kind um 17.23 Uhr fußläufig in Schortens die Alte Bundesstraße und übersah dabei einen herannahenden Pkw. Beim Betreten der Fahrbahn kam es zu einer leichten Berührung mit dem abbremsenden Pkw, so dass das Kind auf die Fahrbahn fiel. Das Kind wurde daraufhin in einem Rettungswagen einem Klinikum zugeführt, wo letztendlich eine leichte Verletzung festgestellt wurde. Der Pkw blieb unbeschädigt.

