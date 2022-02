Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versammlungen in Varel, Zetel und Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Kräfte der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland waren auch heute Abend in Varel, Zetel und Wilhelmshaven bei Versammlungen mit Bezug zur Coronapandemie eingesetzt.

+++ Varel +++ Am Rathaus in Varel fanden sich bis 18.15 Uhr rund 50 Teilnehmer eines angemeldeten Aufzuges ein. Dieser setzte sich unter Einhaltung der zuvor verlesenen Auflagen in Bewegung und endete um 19.05 Uhr wieder am Ausgangsort. Störungen waren nicht zu verzeichnen.

+++ Zetel +++ In Zetel fanden zwischen 18.00 Uhr und 19.15 Uhr zwei Versammlungen statt. Im Bereich Südenburg und Bohlenberger Straße bildeten sich zwei Aufzüge mit insgesamt 28 Teilnehmern Beide angemeldeten Aufzüge wurden unter Beachtung der geltenden Infektionsschutzvorschriften /-auflagen durchgeführt. Sie verliefen ebenfalls störungsfrei.

+++ Wilhelmshaven +++ Gegen 19.00 Uhr fanden sich auf dem Rathausplatz 115 Personen zu einer angemeldeten Versammlung ein, die sich ebenfalls gegen die Coronamaßnahmen richtete. Die Teilnehmer setzten sich als Aufzug in Bewegung und fanden sich gegen 20.00 Uhr wieder auf dem Rathausplatz zu einer Abschlusskundgebung ein. Die Versammlung endete gegen 20.15 Uhr. Es kam auch hier zu keinen Störungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell