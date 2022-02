Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Tragischer Vorfall in Bockhorn - Hund reißt sich von der Leine los und verletzt einen Fußgänger

Bockhorn (ots)

Am Samstagmittag, 12.02.2022, kam es gegen 12:15 Uhr im Brunner Weg zu einem tragischen Vorfall: Dort konnte sich um die Mittagszeit ein Hund von der Leine seines Halters losreißen und vom hauseigenen Grundstück auf die Straße rennen.

Der ausgewachsene Rüde rannte los und sprang einen Fußgänger an, der dadurch zu Fall kam. In der Folge biss der Hund den 47-jährigen Fußgänger mehrfach, der hierdurch schwere Verletzungen erlitt. Das Tier konnte durch den Hundehalter kurz darauf von dem Fußgänger fortgezogen werden.

Ein Anwohner, der das Geschehen beobachtet hatte, griff beherzt ein, so dass die daraufhin eingeleitete Rettungskette den 47-Jährigen mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum fliegen konnte. Die Polizei leitete gegen die Hundehalter ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein, außerdem wurde das Ordnungsamt des Landkreises Friesland über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Derzeit können keine Angaben zum Gesundheitszustand des 47-Jährigen Bockhorners gemacht werden, die Ermittlungen dauern an.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem dargestellten Sachverhalt mitteilen können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Varel unter 04451-923115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell