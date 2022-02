Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung PK Varel

Varel (ots)

Störungsfreier Autokorso von Varel bis Zetel

Als Protestaktion gegen die derzeitige Coronapolitik fand am Samstag zwischen 11:10-13:15 Uhr von Varel über Bockhorn bis Zetel ein Autokorso statt. Der Autokorso war zuvor als Versammlung angemeldet worden unter führte unter polizeilicher Begleitung/Absicherung vom Dienstleistungszentrum des Landkreises Friesland über Obenstrohe und Bockhorn bis zum Markthamm in Zetel. An dem Korso beteiligten sich 82 Fahrzeuge, die überwiegend mit jeweils zwei Personen besetzt waren, so dass es sich insgesamt ca. um 150 Teilnehmer handelte. Beim Passieren von Kreuzungen waren kurzfristige Sperrungen erforderlich. Es kam zu keinen wesentlichen Verkehrsbehinderungen. Die Versammlung lief störungsfrei und ruhig.

