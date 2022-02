POL-WHV: Pressemitteilung PI Wilhelmshaven/Friesland

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Diebstahl aus Pkw

In der Zeit von Freitag, 11.02.2022, bis Samstag, 12.02.2022, wurde in der Börsenstraße die Fallscheibe eines abgestellten Pkw zerstört. Aus dem Innenraum wurden verschiedene Gegenstände entwendet. Sollten Zeugen diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden sie gebeten, sich bei der Polizei Wilhelmshaven (04421 / 942-0) zu melden.

Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle

In der Nacht zum Samstag, 12.02.2022, beschädigten bislang unbekannte Täter den überdachten Wartebereich an einer Bushaltestelle in der Preußenstraße. Die Verglasung wurde hierbei komplett zerstört. Sollten Zeugen diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden sie gebeten, sich bei der Polizei Wilhelmshaven (04421 / 942-0) zu melden.

Trunkenheit im Verkehr

In der Nacht zum Sonntag, 13.02.2022, fiel ein 52jähriger Pkw-Fahrer in der Peterstraße durch seine unsichere Fahrweise auf. bei der Kontrolle wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,58 %o festgestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Bei einem weiteren Fahrzeugführer wurde eine Atemalkoholkonzentration von 0,9 %o festgestellt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bei durchgeführten Verkehrskontrollen am Wochenende wurde bei mehreren Fahrzeugführern festgestellt, dass sie nicht die jeweils erforderliche Fahrerlaubnis nachweisen konnten. Die Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

