Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an Pkw in Heidmühle

Schortens (ots)

In dem Tatzeitraum, 10.02.22, 19:30 Uhr - 11.02.22, 09:30 Uhr, wurde in der Straße "Im Klosterneuland" im Ortsteil Heidmühle in Schortens die Heckscheibe eines geparkten VW Lupo eingeschlagen. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben bzw. Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Telefonnummer 04461-984930 in Verbindung zu setzen.

