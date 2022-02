Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Durchsuchungen in Varel führten zur Festnahme und Sicherstellung von Beweismitteln

Varel (ots)

Am heutigen Tag fanden in den frühen Morgenstunden im Zeitraum von 06.00 Uhr bis 08.00 Uhr auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich Durchsuchungsmaßnahmen in der Vareler Innenstadt statt.

Die Durchsuchung zweier Wohnungen waren das Ergebnis vorangegangener umfangreicher Ermittlungen im Betrugsbereich, die sich gegen zwei beschuldigte Vareler im Alter von 40 und 42 Jahren richteten.

Im Zuge der heutigen Maßnahmen, die von der Bereitschaftspolizei Oldenburg unterstützt wurden, fanden die Ermittler Beweismaterial in Form eines Mobiltelefons und Betäubungsmittel in geringer Menge auf und konnten einen Haftbefehl gegen den 42-Jährigen vollstrecken, der anschließend der Justizvollzugsanstalt zugeführt wurde.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell