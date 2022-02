Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in Container eines Testzentrums

Varel (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten Unbekannte durch Aufhebeln einer Tür in den Container des Corona-Testzentrums in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße zu gelangen. Außerdem unterbrachen sie eine Stromzufuhr, wodurch jedoch kein Schaden entstand.

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 mitzuteilen.

