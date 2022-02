Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pkw-Einbruch in Varel

Varel (ots)

In der Zeit vom 07.02.22, 12:30 Uhr - 09.02.22, 07:40 Uhr, kam es zu einem Pkw-Einbruch in Varel. Bei dem auf einem Parkplatz in der Oldenburger Straße stehenden Pkw VW Touran wurde die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und das Fahrzeug durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Varel werden unter der Telefonnummer 04451-923115 erbeten.

