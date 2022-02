Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pkw und Carport geraten aus bislang ungeklärter Ursache in Brand

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, 09.02.22, um 06:01 Uhr, wurde der Brand eines Carports mitsamt untergestelltem Pkw in der Kolpingstraße in Wilhelmshaven gemeldet. Der Pkw brannte nahezu komplett aus, an dem Carport entstanden Rußschwärzungen. Durch die Flammen-und Hitzeentwicklung wurde zudem ein weiterer geparkter Pkw in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421-942-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell