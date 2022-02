Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrrad gestohlen - Wer kann Angaben zum Verbleib machen?

Varel (ots)

Am 26.11.2021 wurde in dem Zeitraum von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr vor einem Seniorenheim in der Torhegenhausstraße aus dem Fahrradstand ein Hollandrad, Modell Harlekin, gestohlen. Wer hat den Diebstahl bemerkt oder kann Angaben zum Verbleib des Fahrrades machen?

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Varel unter der Telefonnummer 04451 923-0 entgegen.

