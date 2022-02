Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruchdiebstahl in Bücherei in Bockhorn - Polizei sucht Zeugen

Bockhorn (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen drangen bislang unbekannte Täter in die Bücherei an der Hilgenholter Straße ein. Dabei entstand Sachschaden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand konnte kein Diebesgut erlangt werden. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Beobachtungen der Polizei in Bockhorn unter der Telefonnummer 04453 978620 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell