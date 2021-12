Polizei Braunschweig

POL-BS: Zentrale Kriminalinspektion Braunschweig nimmt Rauschgifthändler fest

Braunschweig (ots)

Der Zentralen Kriminalinspektion Braunschweig ist es gelungen, am 21.12.2021, einen 28-jährigen Mann festzunehmen, der im dringenden Verdacht steht, einen florierenden illegalen Handel mit Betäubungsmitteln zu betreiben.

Der Festnahme vorausgegangen waren langwierige Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Braunschweig.

Als der 28-jährige Braunschweiger mittags sein Wohnhaus in der Braunschweiger Innenstadt betrat, griffen die Einsatzkräfte zu und nahmen den Mann fest. Bei der Festnahme führte der Tatverdächtige 15 Kilogramm Marihuana, verschweißt in Folienbeuteln mit sich.

In der Wohnung stellte die Polizei Bargeld in Höhe von rund 10.000 EUR sowie andere Vermögenswerte in Höhe von etwa 80.000 EUR sicher. Weitere 50 Kilogramm Marihuana fanden die Einsatzkräfte in einer vom Tatverdächtigen genutzten Garage. Der 28-jährige wurde dem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Rückfragen sind an die Staatsanwaltschaft Braunschweig, Herrn Wolters, (0531) 476-1178, zu richten.

