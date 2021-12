Feuerwehren der Stadt Eutin

FW Eutin: Korrekturmeldung: Tannenbaumverkauf bei der Freiwilligen Feuerwehr Fissau- Sibbersdorf

Eutin (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Fissau- Sibbersdorf veranstaltet in diesem Jahr wieder Ihren Tannenbaumverkauf, inklusive kostenfreiem Lieferservice innerhalb des Eutiner Stadtgebietes.

Aufgrund der bestehenden Corona- Pandemie entfällt allerdings leider der Ausschank von Getränken und der Erwerb von Erbsensuppe.

Wir bitten bei erscheinen um Einhaltung der 3G- Regelung und das tragen einer Mund- und Nasenbedeckung, ebenso sind die allgemeinen Abstandsregeln einzuhalten. Des Weiteren denken Sie bitte an das mitführen entsprechender Nachweise, um diese bei Verlangen vorzeigen zu können.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Fissau- Sibbersdorf freuen sich auf Ihren Besuch am Samstag, den 11.12. von 08:30 - 17:00 am Feuerwehrhaus in Fissau, Am Bast 1a.

Original-Content von: Feuerwehren der Stadt Eutin, übermittelt durch news aktuell