Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Gewässerverunreinigung im ehemaligen Industriehafen Lübz

Schwerin (ots)

In den Nachmittagsstunden des 24.11.2021 erhielten die Beamten der Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin Kenntnis von einer Gewässerverunreinigung im ehemaligen Industriehafen Lübz an der Elde. Der deutsche Verursacher wollte auf seinem Sportboot die Heizung mit ca. 20 Litern Diesel befüllen. Als er etwa 10 Liter aus einem Kanister in den Tank der Heizung gekippt hatte, bemerkte er eine Leckage im Leitungssystem der Heizung. Der Diesel gelangte dann durch eine Öffnung der Außenhaut des Bootes in das Gewässer. Die eingesetzten Kameraden der Feuerwehr Lübz konnten durch eine Ölsperre eine großflächige Verunreinigung der Elde verhindern. Die Beamten der Wasserschutzpolizei aus Plau am See nahmen eine Strafanzeige wegen Gewässerverunreinigung gegen den bekannten Tatverdächtigen auf. Die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

Heiko Hennings, PHK, Schichtdienstleiter Wasserschutzpolizei Schwerin

