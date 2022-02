Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versammlungen in Zetel, Varel und Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Kräfte der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, der Wasserschutzpolizeistation Wilhelmshaven und Diensthundführer der Polizeidirektion Oldenburg waren heute in Varel, Zetel und Wilhelmshaven bei Versammlungen mit Bezug zur Coronapandemie eingesetzt. Die von Kritikern der Coronamaßnahmen organisierten Veranstaltungen waren jeweils bei den zuständigen Versammlungsbehörden im Vorfeld angezeigt worden. Eine Gegendemonstration auf dem Rathausplatz in Wilhelmshaven nicht.

+++ Varel +++ Am Rathaus trafen sich bis 17.45 Uhr 36 Teilnehmer eines angemeldeten Aufzuges . Dieser setzte sich unter Einhaltung der zuvor verlesenen Auflagen in Bewegung und endete gegen 18.45 Uhr wieder am Ausgangsort. Die Versammlung verlief störungsfrei. Gegen einen Teilnehmer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Er hatte sich geweigert, die vorgeschriebene Atemschutzmaske (FFP2 o.ä) zu tragen.

+++ Zetel +++ In Zetel fanden zwischen 18.00 Uhr und 19.15 Uhr zwei Versammlungen statt. Im Bereich Südenburg und Bohlenberger Straße bildeten sich zwei Aufzüge mit insgesamt 30 Teilnehmern Beide angemeldeten Aufzüge wurden unter Beachtung der geltenden Infektionsschutzvorschriften /-auflagen durchgeführt. Sie verliefen störungsfrei und ohne Vorkommnisse.

+++ Wilhelmshaven +++ Gegen 19.00 Uhr fanden sich auf dem Rathausplatz 130 Personen zu einer angemeldeten Versammlung ein, die sich ebenfalls gegen die Coronamaßnahmen richtete. Die Teilnehmer setzten sich als Aufzug in Bewegung und fanden sich später wieder auf dem Rathausplatz zu einer Abschlusskundgebung ein, die gegen 20.15 Uhr endete. Parallel dazu kamen auf dem Rathausplatz neun Personen zu einer unangemeldeten Gegendemonstration zusammen. Diese wurde als eine Versammlung deklariert. Die Teilnehmer hielten sich an die erteilten Auflagen. Es kam zu keinen Störungen.

