Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung der Polizei Jever für das Wochenende 04.-06.02.2022

Jever (ots)

Verkehrsunfallflucht Am Samstag, zwischen 10.20 Uhr und 10.30 Uhr, stieß ein bisher unbekanntes Fahrzeug auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Schortens / Mühlenweg gegen den hinteren Stoßfänger eines ordnungsgemäß geparkten Dacia Logan. Am Dacia entstand ein Sachsachaden. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen, die eventuell Angaben zum Unfallverursacher bzw. dem unfallverursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever, Tel. 04461/92110 oder der Polizei in Schortens, Tel. 04461/984930 in Verbindung zu setzen.

