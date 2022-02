Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für das Wochenende 04.-06.02.2022

Varel (ots)

Varel Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! Am Donnerstagnachmittag, gegen 17:15 Uhr, kam es auf dem City Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei stößt das bislang unbekannte Fahrzeug beim Verlassen des Parkplatzes an eine hölzerne Dachkonstruktion. Diese wird dadurch beschädigt. Nach dem Unfall entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Varel Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! Am Samstag, zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Famila Marktes an der Bürgermeister-Heidenreich-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch den Unfall wurde der Pkw Ford des Geschädigten stark beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich dieser Schaden auf 4500EUR. Nach dem Unfall entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Bockhorn Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht! Am Samstagmorgen, um 00:49 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen eine Verglasung des Vereinsheims am Sportplatz in der Hilgenholter Straße und gelangten so in das Gebäude. Durch den Einbruch wurde eine akustische Alarmanlage ausgelöst. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Bockhorn Einbruch in Autohandel - Zeugen gesucht! In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch in das Bürogebäude eines Autohandels in der Grabsteder Straße. Bislang unbekannte Personen sind durch das Beschädigen von zwei Fenstern in das Gebäude eingedrungen. Zudem wurde noch ein auf dem Gelände abgestelltes Fahrzeug beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Zetel Fahren unter Alkoholeinfluss Am frühen Samstagmorgen, gegen 00:30 Uhr, führte ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus Zetel seinen VW Golf im Spolsener Moor. Er wurde durch Beamte der Polizei Varel kontrolliert. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutentnahme entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Zetel Ortsfeste Versammlung zum Thema "Sprechstunde für interessierte Bürger" Am Samstag fand im Bereich "Markthamm" ab 11 Uhr eine, beim Landkreis Friesland angemeldete, Versammlung statt. Thema waren die aktuellen Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Corona Pandemie. Es nahmen zwischenzeitlich 20 Personen an der Versammlung teil. Die Versammlung verlief friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hielten sich hierbei an die vom Landkreis Friesland festgelegten Auflagen. Die Versammlung endete nach circa einer Stunde um 12 Uhr. Zetel Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht Am Samstagmorgen kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der B437 (Friedeburger Straße) in Höhe der Fuhrenkampstraße. Dabei geriet ein Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn auf die dortige Berme und verursachte dort Sachschaden. Zudem wurde die Straße stark beschmutzt und musste durch die Straßenmeisterei gereinigt werden. Das Fahrzeug entfernte sich nach dem Vorfall unerlaubt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

