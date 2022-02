Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht der Polizei Jever

Schortens (ots)

Ansammlung von coronakritischen Bürgern in Schortens Am Sonnabend, den 05.02.2022 ab 16.00 Uhr, konnten im Bereich der Jeversche Straße / Oldenburger Straße in Heidmühle etwa 25 Personen festgestellt werden, die augenscheinlich den "Coronamaßnahmenkritikern" zugerechnet werden konnten. Die Personen gingen in Kleinstgruppen durch das Stadtgebiet Schortens, wobei die Abstände zueinander eingehalten wurden. Gegen 16.45 Uhr waren erste Auflösungstendenzen zu erkennen, gegen 17.00 Uhr entfernten sich die verbleibenden Personen in unterschiedliche Richtungen. Ein Zusammenkommen der Personen gleichzeitig fand nicht statt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell