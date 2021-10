Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auseinandersetzung und Bedrohung mit Pfefferspray und Messer

Ludwigshafen (ots)

Ein 39-Jähriger wurde am Sonntagmorgen (24.10.2021), gegen 5 Uhr, an seiner Wohnung in der Lichtenbergerstraße von einem 37-Jährigen bedroht. Der Angreifer war mit weiteren fünf Männern vor Ort. Hierbei wurde der 39-Jährige mit einem Messer und Pfefferspray bedroht. Anschließend flüchteten die Männer. Zuvor hatte der 39-Jährige einem 26-Jährigen im Bereich der Bismarckstraße in dessen Gesicht geschlagen. Der Auslöser beider Auseinandersetzungen ist derzeit noch unklar. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

