POL-WHV: Räuberische Erpressung in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am 04.02.2022 betrat eine männliche Person gegen 02.43 Uhr eine Tankstelle in der Preußenstraße Ecke Klinkerstraße, in der sich zu diesem Zeitpunkt die 56-jährige Kassiererin und zwei Kunden aufhielten.

Der Täter begab sich zur Kassiererin, forderte die Herausgabe von Bargeld und verließ nach Erhalt den Verkaufsraum.

Die Zeugen beschreiben den Täter wie folgt:

- ca. 30-35 Jahre alt - ca. 170-180 cm groß - dunkle Haare - glänzend- silber-schwarze Jacke - schwarze Hose - schwarzes Cappy - schwarze Schuhe - schwarze FFP 2-Maske

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04421 942-0.

