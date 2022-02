Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Ein unbekannter Verursacher beschädigte in der Ebertstraße gegenüber der dortigen Passage am vergangenen Dienstag, den 01.02.2022 zwischen 10.06 Uhr und 12.20 Uhr einen dort parkenden orangefarbenen Renault an der Fahrertür.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04421 942-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell