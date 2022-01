Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Betrunkener Pedelec-Fahrer stürzt

Ulm (ots)

Gegen 20.45 Uhr wurde durch Passanten am Freitag in der Riedstraße in Schnaitheim ein Mann mit einer Kopfplatzwunde aufgefunden. Der 62-jährige war mit seinem Pedelec zu Fall gekommen. Die Beamten der Polizei Heidenheim stellten fest, dass der Lenker erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Test ergab einen Wert über 1,5 Promille. Bei seinem Sturz prallte er gegen die Löwenstatue eines Asia-Restaurants. Der Mann wurde schwer verletzt und musste in einer Klinik aufgenommen werden. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

