Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei Kontrolle Drogen gefunden

Kaiserslautern (ots)

Eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet am Montagabend eingehandelt. Der 21-Jährige war gegen 20:50 Uhr im Gottesacker einer Polizeistreife aufgefallen und sollte kontrolliert werden. Als er die Polizeibeamten erkannte, fing er an hektisch in seiner Jackentasche zu wühlen und flüchtete in Richtung Albrechtstraße. Auf der Flucht warf er mehrere Gegenstände weg. Die Beamten holten ihn ein und kontrollierten ihn. Bei der Kontrolle des Fluchtwegs wurden insgesamt 3 Tütchen mit Marihuana gefunden und sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

