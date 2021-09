Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Sande - Verursacher war alkoholisiert

Sande (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 14:15 Uhr, beschädigte ein Pkw-Fahrer beim Wenden seines Pkw in einer Sackgasse in der Mariensieler Straße einen geparkten Pkw Opel. Der Sachschaden belief sich auf knapp 2.000 Euro; der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Mithilfe von Zeugenaussagen konnte kurze Zeit später ermittelt werden, dass es sich bei dem Verursacher um einen 52-jährigen Mann aus Sande handelte, der, wie sich herausstellte, zudem auch noch alkoholisiert war. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein, ordneten eine Blutentnahme an und beschlagnahmten seinen Führerschein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell