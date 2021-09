Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugenaufruf zu räuberischem Diebstahl in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstag, um 12:55 Uhr, zu einem räuberischen Diebstahl in einem Sonderposten-Markt in der Güterstraße. Die zugehörige Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5023284 Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass neben den Mitarbeiterinnen auch ein namentlich nicht benannter Zeuge versuchte, den Täter an seiner Flucht zu hindern. Dieser und weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

