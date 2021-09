Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Varel - Keine verletzten Personen

Varel (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich in Varel, auf der Rodenkirchener Straße ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 43-jähriger Pkw-Fahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Dabei streifte er zunächst einen Baum, überfuhr einen Zaun und kollidierte schließlich mit einem weiteren Baum (20 cm Durchmesser), der infolgedessen umstürzte. An dem Pkw entstand Totalschaden. Der 43-Jährige blieb unverletzt.

