Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall ohne Verletzte auf der B210 in Höhe Schortens

Schortens (ots)

Auf der B210 kam es am Dienstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw. Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende Pkw verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr ihm hinten auf. Dieser Pkw wurde in der Folge des Aufpralls auf einen dritten Pkw geschoben. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. An allen Pkw entstand Sachschaden.

