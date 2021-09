Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugenaufruf zum Handtaschenraub zum Nachteil einer 81-jährigen Frau in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Montag, den 20.09.2021, gegen 16:00 Uhr, zu einem versuchten Handtaschenraub zum Nachteil einer 81-jährigen Frau in der Bismarckstraße. Hier ist die zugehörige Pressemitteilung zu finden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5025405 Nachdem die 81-Jährige zu Boden gestürzt war, eilten mehrere couragierte Passanten hinzu, was den Täter schließlich zur Flucht bewegte. Insbesondere ein Mann, der nicht weiter beschrieben werden kann, habe die ältere Dame anschließend zu Fuß nach Hause begleitet. Die Helferinnen und Helfer, insbesondere der genannte Mann, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

