Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen/Herbrechtingen - Medizinischer Notfall am Lenkrad

Ulm (ots)

Am Freitag, gegen 12.25 Uhr, fuhr ein 66-jähriger PKW-Lenker auf die ampelgeregelte Kreuzung beim Pelletswerk zu. Der Fahrer erlitt einen medizinischen Notfall und war handlungsunfähig. Seinem Beifahrer blieb nichts anderes übrig als die Steuerung über den PKW zu übernehmen. Um ein Einfahren in den Kreuzungsbereich zu verhindern lenkte er das Fahrzeug gezielt auf eine wartende Sattelmaschine. Er verhinderte so einen größeren Unfall. Durch den Unfall wurden drei Personen verletzt. Der PKW-Lenker wurde in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 40 000 Euro geschätzt.

