POL-UL: (GP) Göppingen - Einbrecher flüchtet - Unerkannt konnte ein Einbrecher am Freitagabend im Stadtgebiet Göppingen flüchten. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 22:15 Uhr kam eine 21-jährige Wohnungsinhaberin in der Dürerstraße nach Hause und stellte fest, dass in ihre Wohnung eingebrochen worden war. Die gesamte Wohnung war durchwühlt. Sie verließ die Wohnung sofort und verständigte die Polizei. Vor dem Haus kam ihr der mutmaßliche Einbrecher dann entgegen. Dieser kam von der Gebäuderückseite und flüchtete auf der Dürerstraße dann in Richtung Hohenstaufenstraße. Die 21-Jährige beschreibt ihn als ca. 170cm groß, 17 - 20 Jahre alt und schlank. Er trug eine schwarze Jogginghose mit roten Streifen und einen schwarzen Kapuzenpulli. Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Göppingen, Tel. 07161/63-2360, zu melden.

