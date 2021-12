Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Gefälschte Impfausweise bei zwei Kontrollen gefunden - Polizei ermittelt

Dormagen (ots)

Am Montag (13.12.), gegen 13:00 Uhr, wurde ein 24 Jahre alter Mann durch Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle an der Zonser Straße vorläufig festgenommen.

Die Überprüfung des Mannes hatte ergeben, dass gegen ihn ein Suchvermerk einer Ausländerbehörde zur Abschiebung vorlag. Bei der Durchsuchung des Festgenommen fanden die Beamten zudem einen gefälschten Impfausweis und ein gefälschtes Testzertifikat auf. Die Gesundheitszeugnisse wurden sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet. Er wurde am heutigen Tag (14.12.) einem Richter beim Amtsgericht Neuss vorgeführt, der ihn im beschleunigten Verfahren zu einer Geldstrafe verurteilte.

Ebenfalls am Montag (13.12.), gegen 16:00 Uhr, wurden Polizeibeamte im Rahmen der Amtshilfe vom Ordnungsamt zu einem Restaurant an der Heesenstraße gerufen. Bei der Kontrolle war ein 35 Jahre alter Mann hinter dem Tresen angetroffen worden, der ebenfalls einen gefälschten Impfausweis bei sich hatte. Das Falsifikat wurde sichergestellt. Im Rahmen weiterer Überprüfungen ergaben sich Hinweise, dass auch sein griechischer Personalausweis gefälscht ist. Die Ermittlungen zu seiner Person und seinem Aufenthaltsstatus dauern an. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

