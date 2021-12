Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickdiebstahl in Wohnung - Zeugen gesucht

Neuss (ots)

Am Montag (13.12.), gegen 12:20 Uhr, klingelte ein vermeintlicher Wasserwerke-Mitarbeiter an der Tür einer Seniorin an der Kaarster Straße in Neuss. Mit der Begründung, dass der Wasserdruck im Haus zu niedrig sei und er das überprüfen müsse, erschlich sich der Unbekannte Zutritt zur Wohnung der lebensälteren Frau. Er verwickelte die Seniorin im Badezimmer in ein Gespräch, verkündete nach etwa zehn Minuten jedoch, er müsse jetzt gehen. Durch den abrupten Aufbruch misstrauisch geworden, sah sich die Neusserin in ihrer Wohnung um und stellte fest, dass sich augenscheinlich jemand anderes ebenfalls in der Wohnung aufgehalten, sie durchsucht und anschließend unerkannt mit Bargeld und Sparbüchern verlassen hatte. Sie erstattete Anzeige.

Der Mann, der sich als Wasserwerker ausgegeben hatte, soll circa 20 Jahre alt und 170 bis 175 Zentimeter groß gewesen sein. Er war von dicklicher Statur und hatte blonde kurze Haare.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer den Tatverdächtigen oder seinen Begleiter an der Kaarster Straße beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Polizei bittet alle Wohnungsinhaber, besondere Vorsicht walten zu lassen und keine unangekündigten Besucher arglos hereinzubitten. Echte Mitarbeiter der Stadtwerke oder Handwerker werden ihren Besuch ankündigen, gerade in der derzeitigen Situation. Wenn Ihnen verdächtige Personen auffallen, die versuchen sich unter einem offensichtlichen Vorwand Zutritt zu fremden Wohnungen zu verschaffen, informieren Sie die Polizei (im akuten Fall auch über den Notruf 110). Informieren Sie bitte auch Verwandte und Bekannte über die Masche der falschen Wasserwerker.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell