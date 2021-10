Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern, gegen 20.45 Uhr führte die Polizei Ilmenau eine Verkehrskontrolle in der Johann-Sebastian-Bach-Straße durch. Hierbei wurde ein 33-Jähriger in seinem VW kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, außerdem zeigte ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von ca. 1,5 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an. Dem Mann drohen mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell