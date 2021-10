Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gotha (ots)

Am 12.10.2021 parkte der Fahrer eines BMW sein Fahrzeug in der Zeit zwischen 13.30 und 14.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes auf dem Coburger Platz. Nachdem er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stelle er Beschädigungen am Kotflügel und am Radkasten der Beifahrerseite fest, welche augenscheinlich von einem Verkehrsunfall stammen. Der Verursacher verließ jedoch pflichtwidrig die Unfallstelle. Die Polizei ermittelt wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Es werden Personen gesucht, die sich zur genannten Zeit auf dem Supermarktparkplatz aufhielten und Angaben zum Fahrer oder dessen Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0238154/2021) entgegen. (jd)

