LPI-GTH: Bagger beschädigt

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Gestern, gegen 17.00 Uhr stellte ein 72-jähriger Mann seinen Bagger in der Feldstraße auf seinem Grundstück ab. Als er heute Morgen gegen 9.00 Uhr zu diesem zurückkehrte, waren unter anderem die Fensterscheiben des Baggers eingeschlagen. An einem weiteren Bagger stellte er Beschädigungen an einer Hydraulikleitung fest. Der Gesamtschaden beläuft sich ungefähr auf 2.000 Euro, die oder der Täter blieben bisher unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0251387/2021) entgegen. (jd)

