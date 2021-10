Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Gotha (ots)

Im Laufe des 18.10.2021 kam es im Bereich Krusewitzstraße zu einem Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer touchierte offenbar eine Laterne und entfernte sich daraufhin. An der Anstoßstelle befanden sich gelbe Lackreste, vermutlich vom Verursacherfahrzeug. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Es werden Zeugen gesucht, die sich am 18.10.2021 in der Krusewitzstraße aufhielten und Angaben zum Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Nummer 03621- 781124 (Bezugsnummer 0245392/2021) entgegen. (jd)

