Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahren unter berauschenden Mitteln

Eisenach (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 07.30 Uhr wurde ein 21-jähriger Fahrer eines Audi einer Verkehrskontrolle in der Gothaer Straße unterzogen. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/ Methamphetamin. Die Beamten stellten in der Folge den Fahrzeugschlüssel sicher und brachten den Mann für eine Blutentnahme ins Krankenhaus. Ihm drohen ein Fahrverbot und eine erhebliche Geldbuße. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell