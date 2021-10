Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Bootsführerausbildung bei der Feuerwehr Celle

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Celle (ots)

Am Samstag, den 09. Oktober führte die Feuerwehr Celle unter Anleitung der DLRG Ortsgruppe Celle e.V. im Hafen und auf der Aller eine Aus- und Fortbildung für die Bootsführer der Feuerwehr Celle durch.

Zunächst mussten die beiden Boote im Hafen geslippt werden, hierbei werden die Boote auf einem Anhänger über eine Rampe ins Wasser gelassen.

Nach einer kurzen Einweisung im Hafen erfolgte die praktische Ausbildung auf dem Wasser. Hierbei wurden an die Teilnehmer u.a. das Arbeiten in der Strömung, An- und Ablegemanöver, Mann über Bord sowie einsatzspezifische Manöver vermittelt. Aber auch die Seemannschaft, also das Verhalten auf dem Boot und Knotenkunde waren Teil der Ausbildung.

Einen herzlichen Dank an dieser Stelle an die DLRG Celle!

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell