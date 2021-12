Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald, A5 - Schnell unterwegs

Schutterwald, A5 (ots)

Mehrere Fahrverbote, über 1 000 Punkte ins Fahreignungsregister in Flensburg und Bußgelder erwarten Autofahrer nach dem Einsatz des Enforcemt-Trailers am Ende des dreispurigen Autobahnausbaus südlich von Offenburg. Der Anhänger zur Geschwindigkeitsüberwachung war seit Mitte vergangener Woche dort im Einsatz und brachte bei seinem sechstägigen Einsatz über 6 000 Geschwindigkeitsverstöße, rund 1 800 davon durch Lkw-Fahrer begangen, ans Tageslicht. In dem Tempo-120-Bereich war ein Autofahrer mit 220 Stundenkilometern dabei trauriger Spitzenreiter. Nicht angepasste Geschwindigkeit ist nach wie vor häufigste Unfallursache bei tödlichen Verkehrsunfällen. Auf Bundesautobahnen ist mehr als jeder zweite tödliche Verkehrsunfall auf überhöhte beziehungsweise nicht angepasste Geschwindigkeit zurückzuführen.

/rs

